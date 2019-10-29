Праздник для любителей джаза: в Краснодар приедет Игорь Бутман

Отличные новости для всех любителей джазовой музыки. В Краснодаре состоится VIII Открытый фестиваль GG Jazz. Со 2 по 4 ноября он пройдет в Музыкальном театре, сообщает ГТРК "Кубань".

По информации пресс-службы краевой администрации, в кубанскую столицу приедут выдающиеся джазовые исполнители из разных стран. Концертную программу откроет пианист и певец из Италии Мэтью Ли. На следующий день, 3 ноября, гостей ждет встреча с композитором, певцом и пианистом Вальтером Риччи. Кроме того, заявлено выступление квинтета джазового барабанщика Саши Машина.

Специальную программу для фестиваля привезет один из самых популярных российских джазменов, выдающийся саксофонист, народный артист России Игорь Бутман. Он порадует поклонников джаза, выступив вместе с Биг-бендом Георгия Гараняна в заключительный день фестиваля.

Кроме разнообразнейшей концертной программы любителей джаза ждут личные встречи с известными музыкантами. Они будут организованы в форме интерактивных мастер-классов.