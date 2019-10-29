Курды досрочно вышли из коридора безопасности, заявил Шойгу

Вооруженные подразделения курдов досрочно покинули коридор безопасности на северо-востоке Сирии. Теперь его патрулируют российские военные полицейские и сирийские пограничники, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Кроме того, глава российского военного ведомства отметил огромный опыт борьбы с терроризмом, который накопили РФ и Армения, сообщает пресс-служба Министерство обороны. Это касается, например, разминирования. На данный момент от опасных предметов очищено около 100 квадратных километров Сирии. Также Шойгу отметил работу военных врачей, которые помогают местному населению.

Между тем, 29 октября в 18:00 закончились 150 часов, которые курдам дали на выход из зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Теперь в силу вступает второй этап операции – возвращение беженцев в этот район.

Напомним, российские вооруженные силы проводят операцию согласно меморандуму о совместных действиях по урегулированию конфликта в Сирии. Документ принят Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом после переговоров в Сочи, которые состоялись 22 октября.