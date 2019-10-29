Девочку, избитую толпой в детсаду, обследует психолог

Ярославские следователи и прокуроры начали проверку в детском саду, где во время прогулки группа малышей избила сверстницу.

Судя по кадрам, снятым очевидцем, они прыгали на девочку и били ее руками и ногами, а воспитатель вмешалась в происходящее только через три минуты.



В региональном управлении СК РФ и городской прокуратуре начали проверку в этом детсаду, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что воспитателя с 40-летним стажем отстранили от работы, в ближайшее время она может быть уволена.

В управлении образования мэрии Ярославля также дали комментарий по поводу происшествия. Как сообщает местный новостной портал 76.ru, там также проводят проверку действий руководителя и воспитателя этого детского сада, по окончании которой примут меры в соответствии с нормами законодательства РФ.

Там также сообщили, что избитая девочка проходит медицинское обследование, а затем c согласия родителей с ней пообщается психолог.