КХЛ. "Металлург" выиграл у "Барыса" в Нур-Султане

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в столице Казахстана Нур-Султане, где "Барыс" принимал магнитогорский "Металлург". Гости одержали победу с результатом 2:1.

Денис Паршин вывел гостей вперед на шестой минуте. Но во втором периоде "Барыс" отыгрался в большинстве после броска Даррена Дица. Но защитник Максим Матушкин принес победу "Магнитке" с результатом 2:1.

У "Барыса" осталось 30 очков, и он занимает четвертое место в Восточной конференции. "Металлург" набрал 25 очков и поднялся не шестое место.