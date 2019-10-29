"Мирное письмо": Элладская православная церковь признала ПЦУ

Так называемое "мирное письмо" Епифанию Думенко направил архиепископ Афинский и всей Греции Иероним. Это письмо от 21 октября 2019 года является фактическим признанием Православной церкви Украины (ПЦУ). Правда, не все в греческой церкви согласны с этим. Несколько митрополитом требует созвать внеочередной архиерейский собор.

Они рассчитывают подать жалобу в Государственный совет — высший административный суд Греции, сообщает РИА Новости.

Синод Элладской православной церкви также пожелал Епифанию "освободить церковь Украины от беспокойства, которое разрушает ее единство, и восстановить в ней мир в полной мере". Архиерейский собор ЭПЦ признал 12 октября 2019 года признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины.

Православная церковь Украины – неканоническая структура, которая была создана в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата. В нее были слиты две раскольнические религиозные структуры на Украине — Украинская автокефальная православная церковь и Украинская православная церквь Киевского патриархата. ПЦУ получила томос об "автокефалии" от патриарха Варфоломея, оказавшись почти полностью зависимой от Константинополя.

Русская православная церковь считает единственной канонической церковью на Украине Украинскую православную церковь Московского патриархата. Другие поместные православные церкви ПЦУ новую структуру канонической также не признают.

15 октября 2018 года Русская православная церковь после решения Варфоломея по ПЦУ разорвала молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.