В США самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал телеканал NBC New York, ссылаясь на информацию Управления гражданской авиации.

Сообщается, что самолет Cessna 414 рухнул на дом в городе Вудбридж Тауншип, после чего в здании и соседнем сооружении вспыхнул пожар. Информации о жертвах пока не поступало.

На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Для расследования к месту крушения самолета выехали сотрудники Федерального авиационного управления и Национального управления по безопасности на транспорте.