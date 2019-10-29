На архипелаге Тристан-да-Кунья гигантские мыши убивают редких птиц

Правительство Британии пытается предотвратить экологическую катастрофу на архипелаге Тристан-да-Кунья, что в южной части Атлантики.

Гнездящимся там редким альбатросам грозит полное исчезновение из-за гигантских мышей.

Грызуны попали на остров еще в XIX веке, адаптировались, и теперь они в два раза больше обычных домашних.

Гигантские мыши питаются яйцами и птенцами альбатроса и даже нападают на взрослых птиц.

Уничтожить их планируют всего за сутки: для этого архипелаг планируют осыпать с вертолета ядовитыми гранулами, передает "Россия 24".