Суд признал "Рамблер-Групп" нарушителем прав на использование футбольного контента "Телеспорт-груп"

Решением Московского городского суда от 29 октября 2019 года ООО "Рамблер Групп" признано нарушителем исключительных прав на использование футбольного контента, принадлежащих АО "Телеспорт Груп".

Суд обязал ООО "Рамблер Групп" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование произведения Программ – Хайлайтс Программ Лицензиата, посвященных матчам футбольного дивизиона Италии – Чемпионату Серии А сезонов 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021 годов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте https://www.championat.com, а также взыскал с ООО "Рамблер Групп" компенсацию за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности в размере 1 400 000 рублей.

В случае рецидива нарушений исключительных прав на контент, АО "Телеспорт Груп" вправе обратиться в суд с иском о постоянном ограничении доступа (блокировке) к сайту https://www.championat.com в сети "Интернет".