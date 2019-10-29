ВСУ смогли пустить белую ракету только после обмана украинских националистов

В Донбассе 29 октября вместе с двумя выпущенными белыми сигнальными ракетами — и со стороны ополченцев, и со стороны украинских позиций — у села Золотое забрезжила слабая надежда на успешное разведение сил от линии разграничения. По крайней мере, украинские военные впервые подтвердили свою готовность. Это зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. По сути, процесс отвода техники стартовал, но украинские националисты не оставляют попыток ему помешать.

Белая сигнальная ракета, пущенная с территории ЛНР, наконец-то получила ответ из-за линии фронта: из Золотого была выпущена такая же. И это говорит о том, что украинская сторона готова начать разведение войск.

ОБСЕ проверяет оружейные склады, серийные номера автоматов, осматривают помещения блокпостов. Военные с вещами покидают территорию и уезжают на грузовиках.

"Были выпущены ракеты, начался процесс отвода, процесс отвода зафиксирован", — говорит руководитель представительства ЛНР в совместном Центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко.

Все произошло достаточно неожиданно — прежде всего, для украинских националистов. Они попытались сорвать развод войск, но когда приехали на блокпост в Золотом, военнослужащие ВСУ сознательно отправили их в совершенно другой населенный пункт — в Петровское.

Петровское. Именно здесь и были сделаны кадры, облетевшие весь мир, — бесконечная череда белых ракет, запущенных со стороны ДНР, и не получивших никакого ответа со стороны украинской.

Сейчас пока тоже ничего не говорит здесь о возможной реализации хоть каких-то мирных инициатив. Обстрелы со стороны 128-й бригады ВСУ, располагающейся на сопредельной территории, — ежедневные.

"Было выпущено около 10 мин калибром 60 миллиметров — это стандарт НАТО и порядка десяти гранат с АГС. Это говорит о том, что командование этой бригады хочет эскалации конфликта, а не мирного решения. ДНР, со своей стороны, полностью готова выполнить рамочные соглашения и развести силы и средства в населенном пункте Петровское", говорит официальный представитель Управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

И все это — на фоне крайне неспокойной ситуации по всей линии соприкосновения.

Например, Зайцево, окраина Горловки, — деревня, разделенная войной пополам. По запутанным подземным ходам сообщения можно попасть в, наверное, самый многострадальный социальный объект поселка, оказавшийся прямо на линии фронта – местная школа.

Украинские войска, дислоцированные здесь, видимо, не в курсе ни перемирия, ни процессов разведения войск. Стрельба слышна постоянно.

При этом жизнь продолжается уже в ста метрах от полностью разрушенной школы: на улице играют дети, хозяевам привезли на зиму уголь. И все это — под постоянные обстрелы с украинской стороны.

События 29 октября показывают, что крайне хрупкий процесс мирного урегулирования все-таки имеет шансы начаться. По крайней мере, в Луганске. Хотя националисты уже заявили, что Золотое они не покинут.

На реализацию заявленных договоренностей у сторон есть трое суток.