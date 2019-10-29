Паралимпийцы стали жертвами нечистоплотного бизнесмена

Без денег, без новых протезов, но с миллионными кредитами остались российские паралимпийцы. Спортсмены стали жертвами циничных мошенников, из-за которых рискуют пропустить летние игры в Токио. Производитель протезов убедил их сделать заказы и взять огромные займы, которые должно было погасить государство. Но эти компенсации бизнесмен присвоил, и исчез. По такой же схеме были обмануты десятки инвалидов по всей стране.

Елизавета Кунтсман — волейболистка паралимпийской сборной страны — только на сборах узнала, что на ней висит кредит в более 9 миллионов рублей.

"Мы с мамой спрашивали, а как мне дадут кредит, если мне только исполнилось 18 лет? На что они ответили — никаких проблем не будет", — рассказала она.

Два года назад Лиза обратилась в центр бизнесмена Валерия Перевозникова. Клиентам тот пообещал — протезы обойдутся практически бесплатно. Нужно лишь взять кредит, который компенсирует государство. И вот — результат. Коленный модуль рассыпается, стопа отваливается вместе с ботинком.

Партнеру Лизы по команде Анне Годовицыной теперь вообще не до тренировок. Она осталась должна банку больше трех миллионов рублей. Говорит, в фирме Перевозникова не сомневалась — протезы через этот центр делали многие паралимпийцы.



"Либо само протезное предприятие дает тебе деньги в долг, либо ты идешь в банк, берешь кредит вместе с ними. Тебе дают деньги, перечисляются на счет. Потом эти деньги приходят от государства по компенсации на этот счет", — говорит она.

Перевозников помогал взять кредит. Банк перечислял деньги на счет его компании, так как он выступал поручителем. А средства за уже готовый протез возмещал государственный фонд соцстрахования. Бизнесмен обещал решать все вопросы, а в итоге, забрав все деньги — по самым скромным подсчетам более 10 миллионов рублей — исчез.

"Он говорит — я приобрету все комплектующие. Тем более евро растет, все такое, и, говорит, отдам тебе все документы на компенсацию, сделаем тебе быстро протез", — сообщил Леонид Лапшин, пострадавший.

Бизнес-центр на окраине Мытищ. Офис Валерия Перевозникова располагался здесь, на 9-м этаже. Сейчас тут работает новый производитель протезов. Центр юридической поддержки и реабилитации превратился в центр восстановительной медицины. Вывеска сменилась, схема — осталась прежней.

Попасть внутрь — не получается. Человек, представившийся исполнительным директором уже новой фирмы, говорит, что к предыдущим владельцам бизнеса отношения не имеет. А то, что компания также занимается протезами, считает совпадением: "Люди спрашивают: а где Перевозников, он нам денег должен".

В феврале этого года Перевозникова задержали. Уголовное дело возбудили по статье "мошенничество в особо крупном размере". Но почему-то отпустили под подписку о невыезде.

"Как-то очень быстро и легко были получены назад деньги. Это всё напоминает некий сговор. Сговор между работниками фонда социального страхования и производителем", — говорит Валентин Ермолаев, юрист по правовым вопросам в области медицины.

Пострадавших от действий Первозникова около полусотни. Новых протезов нет, миллионные долги. А у Лизы Кунтсман и Анны Годовицыным еще и под угрозой мечта всей жизни — паралимпийские игры в Токио.

"Какие кредиты на нас висят…Возможно, судебные приставы нас просто туда не пустят", — говорит Анна Годовицина.

На наш запрос Следственный комитет ответил, что начата проверка.