В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.

Как сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах, такое решение было принято из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

У него начались острые боли в животе. Иностранный гражданин будет госпитализирован в городскую больницу Домодедова.

В пресс-службе столичной авиагавани подтвердили данный факт и добавили, что по запросу командира воздушного судна его уже ожидала врачебная бригада аэропорта и медицины катастроф.