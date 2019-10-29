Бокс. Россиянину Биволу присвоен титул суперчемпиона мира WBA

Российскому боксеру и чемпиону мира в полутяжелой весовой категории Дмитрию Биволу присвоен титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. Это стало известно после заявления его менеджера Вадима Корнилова.

"WBA присвоила Биволу статус суперчемпиона мира", — приводит его слова ТАСС. В скором времени 28-летнему Биволу будет вручен новый титул.

Напомним, что в предыдущем поединке Бивол встречался с доминиканцем Ленином Кастильо и одержал победу единогласным решением судей. Благодаря этой победе он смог успешно защитить титул регулярного чемпиона мира WBA.

Всего в профессиональной карьере россиянина 17 побед, 11 из которых добыты нокаутом.