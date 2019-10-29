Владислав Дейнего: мы не пытались понять логику Киева

"Нам, наконец, удалось добиться от Украины разведения войск в Золотом (Луганская область). Это была сложная работа. Мы узнали о намерении Киева начать отвод войск лишь за полтора часа. Может быть они рассчитывали, что мы окажемся не готовы, но мы ждали этого с 1 октября и были готовы», — заявил в эфире программы "60 минут" полпред Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Отвечая на вопрос ведущих программы "60 минут" почему именно сегодня, а не в какой-то другой день Киев решил приступить к отводу войск, Дейнего сказал, что в "ЛНР даже не пытались понять логику действий украинцев. Мы просто воспользовались их заявлением о том, что они готовы к разведению сил. И процесс пошел".

Представители Донецкой и Луганской народных республик под контролем СММ ОБСЕ многократно запускали белые ракеты, сигнализировавшие о готовности к отводу войск. Но ответного шага с украинской стороны до сих пор не было.

Возобновление разведения сил в Золотом уже подтвердил и спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на востоке Украины Мартин Сайдик. Он уточнил, что стороны подтвердили готовность к началу разведения войск пуском сигнальных ракет белого и зеленого цветов.

В МИД России отметили важность разведения сил на Донбассе, подчеркнув, что если разведение вооруженных формирований будет завершено в соответствии с договоренностями, то "открывается перспектива для созыва встречи в нормандском формате".