Дэйна Уайт: очевидно, что следующий бой Нурмагомедова будет против Фергюсона

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт сообщил о ведущейся работе боя действующего чемпиона UFC в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова против американца Тони Фергюсона.

"Ничто не удерживает нас от проведения этого боя и работа над ним сейчас в процессе согласования, — признается Уайт, слова которого приводит "Советский спорт". – Очевидно, что это будет следующий бой Нурмагомедова. Это произойдет".

При этом глава UFC признался, что проведение поединка между бойцами планируется на первый квартал 2020 года. Ранее сам Нурмагомедов дал понять, что его следующий бой предварительно будет намечен на март-апрель следующего года.