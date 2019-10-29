Стрелок у мечети в Байонне "мстил" за Собор Парижской Богоматери

Отомстить за пожар в соборе Парижской Богоматери хотел 84-летний пенсионер, устроивший стрельбу у мечети во французском Байонне. На допросе Клод Сенке рассказал, что хотел поджечь дверь мечети. Ему попытались помешать. И по этим людям он выстрелил, ранив двух пожилых человек.

Поджигатель и стрелок в одном лице убежден, что пожар в Нотр-Дам в Париже подожгли мусульмане. Допрос Клода Сенке, сообщает РИА Новости, был прерван из-за состояния его психического здоровья.

Клод Сенке в 2015 году участвовал в выборах от "Национального фронта", но набрал в первом туре 17,45% голосов и в итоге проиграл.

Пожар в центре Парижа в соборе парижской Богоматери начался 15 апреля 2019 года. От огня обрушился шпиль собора, но главные произведения искусства и хранившиеся в соборе реликвии уцелели. При этом прокуратура Парижа исключила криминальную версию возгорания. Возможной причиной пожара в Нотр-Дам де Пари, часть которого была в строительных лесах на реставрации, называется не погашенная сигарета или короткое замыкание.