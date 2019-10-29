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29 октября 201921:52

Садовничий сделал подарок Путину ко Дню народного единства

Садовничий сделал подарок Путину ко Дню народного единства

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подарил президенту России Владимиру Путину факсимиле рукописи пьесы, написанной в ХIХ веке для императора Александра I и посвященной подвигу Минина и Пожарского.

Как передает "Интерфакс", ценный подарок ректор преподнес во время встречи с руководителем страны, пояснив, что он приурочен ко Дню народного единства 4 ноября.

Садовничий пояснил, что автор — руководитель театральных студий при императоре Германии, подарил свою работу Александру I. Пьеса представляет собой гимн подвигу Минина и Пожарского и восхищение тем, что Россия, наконец-то объединилась и призвала на престол Романовым.

До Отечественной войны 1812 года рукопись хранилась в личной библиотеке русского императора, а после пожара Москвы Александр I передал ее в библиотеку МГУ.

"Эта книга мне напоминает и то, что вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", — сказал Садовничий.

В ответ глава государства поблагодарил за подарок и бережно его перелистал, обратив внимание на каллиграфический почерк автора.

Ректор МГУ также рассказал президенту России о том, что в 2019 году вуз принял на первый курс порядка 10 тысяч студентов (причем, конкурс составил девять человек на одно место). Такое же число иностранцев обучается в университете.

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