Садовничий сделал подарок Путину ко Дню народного единства

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подарил президенту России Владимиру Путину факсимиле рукописи пьесы, написанной в ХIХ веке для императора Александра I и посвященной подвигу Минина и Пожарского.

Как передает "Интерфакс", ценный подарок ректор преподнес во время встречи с руководителем страны, пояснив, что он приурочен ко Дню народного единства 4 ноября.

Садовничий пояснил, что автор — руководитель театральных студий при императоре Германии, подарил свою работу Александру I. Пьеса представляет собой гимн подвигу Минина и Пожарского и восхищение тем, что Россия, наконец-то объединилась и призвала на престол Романовым.

До Отечественной войны 1812 года рукопись хранилась в личной библиотеке русского императора, а после пожара Москвы Александр I передал ее в библиотеку МГУ.

"Эта книга мне напоминает и то, что вы сделали в 90-е годы, объединив страну. Это гимн единству России, написанный немцем", — сказал Садовничий.

В ответ глава государства поблагодарил за подарок и бережно его перелистал, обратив внимание на каллиграфический почерк автора.

Ректор МГУ также рассказал президенту России о том, что в 2019 году вуз принял на первый курс порядка 10 тысяч студентов (причем, конкурс составил девять человек на одно место). Такое же число иностранцев обучается в университете.