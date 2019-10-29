КХЛ. "Торпедо" минимально обыграло "Локомотив"

Нижегородское "Торпедо" одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над ярославским "Локомотивом". Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

"Торпедовцы" к исходу второго периода вели 2:0 после того, как заброшенными шайбами отличались Данил Веряев и Чарльз Дженовей. "Железнодорожники" смогли отыграть одну шайбу усилиями Стефана Да Косты, однако на большее их уже не хватило.

"Торпедо" после победы набрало 27 очков и располагается в таблице Западной конференции на шестом месте. В то же время "Локомотив" с 20-ю баллами занимает восьмую строчку также на Западе.