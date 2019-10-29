ЦСКА заинтересован в аренде защитника "Севильи"

Руководство московского ЦСКА рассматривает вариант с арендой защитника испанской "Севильи" Гильерме Араной. Сделка может состояться в ближайшее трансферное окно зимой. В ближайшее время "армейцы" планируют начать переговоры с андалусийцами.

На данный момент Арана выступает за итальянскую "Аталанту" на правах арендного соглашения, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttomercatoweb. Срок соглашения рассчитан до завершения текущего сезона. В составе "Аталанты" бразильский защитник сыграл три матча.

По итогам 14 туров российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятую строчку в таблице, набрав 26 очков. Отставание красно-синих от лидирующего "Зенита" составляет шесть баллов.