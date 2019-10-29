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29 октября 201922:43 Георгий Подгорный

Проигрыш "клубничного короля": Грудинин не сберег активы

Проигрыш "клубничного короля": Грудинин не сберег активы

Иски удовлетворены хоть и частично, но всё равно на грандиозную сумму. Один миллиард шестьдесят шесть миллионов рублей. Именно столько согласно сегодняшнему решению Арбитражного суда Московской области Павел Грудинин должен вернуть акционерам совхоза имени Ленина.

История давняя. Связана с двумя земельными участками, которые по мнению истцов, в своё время были включены директором предприятия в незаконную сделку. В результате чего сами истцы, как утверждается, понесли значительный материальный ущерб. И долго добивались компенсации. Плюс требовали ещё и выплат в счёт упущенной выгоды, однако их судья не санкционировал. Следовательно, сам предприниматель формально избежал худшего.

Но всё равно крайне недоволен, чтобы не сказать, возмущён. Говорит: миллиарда не наберёт, а сам процесс, мол, не более чем диверсия, потому что, якобы, нашлись желающие его разорить и захватить пресловутый совхоз. Хотя факты тут совсем не в пользу Грудинина.

"Все сделки были одобрены общим собранием акционеров" – говорит Павел Грудинин о продаже земельных участков раздора.

Более того, он считает это рейдерским захватом совхоза имени Ленина и попыткой установить контроль над его предприятием. Кроме того, говорит, что все покупки и продажи земель принесли не убытки, а выгоду. Как раз два миллиарда рублей. Акционеры совхоза с этим не согласны.

"Сегодня по сути восторжествовала справедливость. И права акционеров были восстановлены. Хотел бы заметить, что эти суммы, которые взысканы судом, пойдут в пользу совхоза. Сами акционеры не получат из них ни копейки. Это только в интересах и в защиту совхоза", — сообщил Дмитрий Мальбин, адвокат Ирины Грудининой.

Одна из позиций истцов: еще 11 лет назад Грудинин продал землю всего за 3% от ее стоимости, меньше чем за 30 миллионов рублей. И покупателем выступила компания, которую назвать случайной сложно. Выяснилось, что ее создавали специально — сам Павел Грудинин и его доверенные лица. Потом участки продали, уже, понятно, по рыночной цене. Прибыль в кармане.

Другой вопрос — по декларации, которая представлялась в Центризбирком — доходы клубничного короля за 6 лет составили меньше 160 миллионов рублей. Вклады еще на 6. Были и скандалы с офшорами, и тогда неофициально говорили о многомиллиардном состоянии.

Сам он заявляет, что денег нет. А если деньги найдутся, так может к этим средствам тоже возникнут вопросы?

"Следующим шагом могут быть претензии к Грудинину, а это другой совсем вопрос. Я не исключаю, что Грудинин в ближайшее время окажется изгнанником на берегах Туманного Альбиона и будет всем рассказывать, как его здесь преследовали за политическую активность", — сообщил Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа.

Вот и получается, что так называемый "островок социализма" работал на идеи капиталистические, если не сказать больше — просто личного обогащения. Причем, судя по иску с девятью нулями — с размахом. Всё, что нажито, как известно, надо защищать. И эксперты считают, клубничный король выбрал ложный путь, чтобы свои активы сберечь.

"Те его упражнения, когда он попытался заняться политикой, как раз были связаны с тем, чтобы через политическую активность прикрыть свои вот эти махинации. К сожалению, у ряда предпринимателей, бизнесменов есть иллюзия, что если они сумеют залезть в какую-то политическую систему координат, то им все грехи будут списаны", — заявил Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств.

Переломным эпизодом в деле стало появление бывшей жены, Ирины Грудининой в качестве истца. Сперва она выступала как третья сторона. Но зачем так мелко, когда у нее на руках 42% акций совхоза имени Ленина? Да и две трети совместного имущества. Она ворвалась в процесс неслучайно. Может от обиды. Ведь Павел Грудинин, чтобы сохранить капитал пытался даже оспорить в суде инвалидность экс-супруги. Тогда бы не пришлось столько отдавать, но не вышло. И на этот раз тоже.

"После того как он начал ее преследовать, мелко травить, по мелочному, не по- мужски, она вышла из себя. Между прочим, она инвалид второй группы. И решила, что терпеть подобное поведение она не намерена. Благодаря Грудиной мы узнали, что из совхоза был осуществлен вывод более чем миллиарда рублей", — сообщил Данилин.

Сам Павел Грудинин на суде не присутствовал. Но известно, что защита директора совхоза сегодняшнее решение собирается обжаловать. Конечно, речь идет о требованиях, который обязуют выплатить круглую сумму. Но и не факт, что череда судебных дел на этом закончится. Знатоки буквы закона говорят, что это дело на миллиард может повлечь за собой другие — уголовные.

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