Следственный комитет проверит застройку Малаховского леса из "Джентльменов удачи"

На сюжет телеканала "Россия" о попытке застройки Малаховского леса отреагировал Следственный комитет России. Пресс-служба ведомства сообщила о начале проверки по телесюжету. Жители подмосковной Малаховки пытаются спасти сосновый лес, но в нем уже уничтожены четыре сотни деревьев. Застройщики собираются осовременить Малаховский лес, куда на пленэры ездил художник Марк Шагал и где снимали самые известные кадры в "Джентльменах удачи".

Место у Малаховского озера планируется превратить в парковку, дорожки и парк с кафе и магазинами.

На благоустройство местные власти выделили 77 миллионов рублей. Чиновники утверждают, что вырубили только больные деревья в рамках программы по благоустройству. Так в сюжете утверждал советник главы администрации городского округа Люберцы по вопросам благоустройства Дмитрий Лактионов. Но местные жители, ради которых это "благоустройство", якобы, проводится, утверждают обратное. Они настаивают на незаконности деятельности застройщика.

После показа сюжета о вырубке леса ситуацией заинтересовался Следственный комитет России. Озвученные в материале доводы граждан будут изучены следователями. Ход проверки поставлен на контроль руководства ведомства, добавила пресс-служба Следственного комитета.