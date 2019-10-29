"Химки" разгромили "Панатинаикос" в Евролиге

На баскетбольных площадках континента стартовал пятый соревновательный тур в Евролиге. Старт игрового дня состоялся в Подмосковье, где на "Арене-Мытищи" баскетболисты "Химок" принимали греческий "Панатинаикос".

На протяжении первой половины матча афиняне вели игру и к большому перерыву имели преимущество в счете (55:50). Однако во второй половине встречи "Химки" смогли сначала наладить игру в обороне, что дало уже минимальный перевес в счете в их пользу, а в заключительном игровом отрезке наладилась игра в нападении. Как итог, "Химки" довели матч до крупной победы — 103:86.

Самым результативным игроком матча стал защитник химчан Алексей Швед, записавший на свой счет 26 очков. В составе "Пао" 16 очков набрал Джиммер Фредетт.

Таким образом, теперь в активе "Химок" четыре победы из пяти возможных. В турнирной таблице Евролиги подмосковный клуб занимает третье место.