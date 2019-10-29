"Спартак" добился пятой победы подряд в КХЛ, обыграв "Йокерит"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжается очередной игровой день. В одном из матчей дня столичный "Спартак" на своем льду одержал победу над финским "Йокеритом". Встреча, проходившая на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:2.

Победу красно-белым принесли точные броски Михаила Котляревского, Александра Хохлачева, Патрика Херсли и Мартиньша Карсумса. Клуб из Хельсинки ответил двумя заброшенными шайбами в исполнении Антти Оксанена и Марко Анттилы.

Эта победа стала для подопечных Олега Знарка пятой кряду в КХЛ. В активе "Спартака" 28 очков и пятое место Западной конференции. "Йокерит" с 25-ю баллами на седьмой строчке Запада.

Продлил свою победную серию еще один московский клуб –"Динамо". Для этого бело-голубым понадобилось забить один гол. Его автором стал Вадим Шипачев. Динамовцы продолжают обыгрывать соперников, а их победная серия составляет теперь четыре матча.

В еще одном матче ХК "Сочи" на домашней арене принимал гостей из "Салавата Юлаева". По ходу матча южане проигрывали в одну шайбу – ее автором стал нападающий Александр Кадейкин. Однако в заключительном периоде сочинцы смогли забить трижды и одержать волевую победу. Голы на счету Ильи Крикунова, Степана Старкова и Дениса Мосалева.