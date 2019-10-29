Слуцкий вывел "Витесс" в 1/16 Кубка Нидерландов

Голландский клуб "Витесс" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого пробился в 1/16 финала Кубка Нидерландов. В матче 1/32 финала подопечные российского наставника одержали победу над "Де Граафсхап".

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет был открыт после гола Уссамы Дарфалы уже на третьей минуте встречи. Второй гол состоялся после того, как Слуцкий выпустил на поле Нуа Дико. Нападающий уже спустя минуту после выхода на замену забил второй гол и поставил точку в матче.

Соперник "Витесса" по 1/16 финала станет известен позже.