Лавров: Россия, Турция и Иран выступают за территориальную целостность Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским и турецким коллегами Мохаммадом Джавадом Зарифом и Мевлютом Чавушоглу заявил, что Россия, Турция и Иран в совместном трехстороннем заявлении подтверждают полную приверженность территориальной целостности Сирии и неприятие любых сепаратистских устремлений на территории этой страны.

Лавров прокомментировал действия США в Сирии, которые он назвал противоречащими международному праву, из-за чего можно говорить о незаконном нахождении американских военных на территории этой страны, передает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ назвал предлогом защиту нефтяных месторождений от ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), которым американская сторона объясняет возвращение своих солдат на сирийскую территорию, хотя перед этим прозвучали громкие заявления о выводе вооруженных сил США из Сирии.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены защитить нефтяные месторождения на востоке Сирии, в том числе от террористической группировки ИГИЛ, и при малейшей угрозе жизни своим военным готовы к адекватному ответу.