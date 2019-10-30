У восьми футболистов ЦСКА украли бутсы

Восемь футболистов московского ЦСКА недосчитались своих бутс после того, как на подмосковной базе в Ватутинках один из элементов их экипировки был украден. Инцидент произошел еще две недели назад.

Среди пострадавших оказались нападающий ЦСКА Федор Чалов, полузащитник Никола Влашич, два защитника Георгий Щенников и Игорь Дивеев, а также еще четыре игрока, сообщает Чемпионат.Com.

Напомним, что после 14 туров российской премьер-лиги столичные "армейцы" занимают пятое место. В их активе 26 очков, что на шесть баллов меньше возглавляющего таблицу "Зенита". В предыдущих трех играх чемпионата России ЦСКА дважды проиграл и один раз свел матч к ничьей.