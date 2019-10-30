Медведев проиграл Шарди и вылетел с парижского Masters

Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть второй раунд престижного турнира категории Masters, проходящего в Париже. Первая ракетка России потерпел поражение от французского соперника Жереми Шарди в трех сетах.

Медведев взял уверенный старт и в первом сете выиграл со счетом 6:4. Однако в дальнейшем француз, являющийся 65-м номером мирового рейтинга, на фоне совершавшего ошибки россиянина стал выглядеть увереннее и сначала выиграл второй сет (6:2), затем третий (6:4), а с ним взял и матч. На корте теннисисты провели 2 часа 7 минут.

Медведев покидает одиночный разряд турнира. Шарди же теперь будет ждать исхода матча между чилийцем Кристианом Гарином и американцем Джоном Иснером. Именно в этой паре и определится будущий соперник француза.