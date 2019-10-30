В Москве водитель пытался стрелять в пешехода

В ходе конфликта с пешеходом водитель устроил стрельбу из травматического оружия. Инцидент произошел на северо-западе Москвы на улице Мневники, 23.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, передает ТАСС.

Установлено, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о его госпитализации, но проникающего ранения у пешехода нет.