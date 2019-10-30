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30 октября 201901:45

12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом. На стороне премьера выступили "Либеральные демократы" и Шотландская национальная партия, а также лейбористы, до этого трижды блокировавшие попытки Джонсона провести внеочередные парламентские выборы.

Проведение досрочных выборов поддержали 438 народных избранников, тогда как против высказались всего 20 депутатов. Воздержались 181 депутат.

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