12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы

Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

Четвертая попытка премьер-министра страны Бориса Джонсона провести свое решение увенчалась успехом. На стороне премьера выступили "Либеральные демократы" и Шотландская национальная партия, а также лейбористы, до этого трижды блокировавшие попытки Джонсона провести внеочередные парламентские выборы.

Проведение досрочных выборов поддержали 438 народных избранников, тогда как против высказались всего 20 депутатов. Воздержались 181 депутат.