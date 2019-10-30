"МанСити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги

Футболисты "Манчестер Сити" стали четвертьфиналистами Кубка английской лиги, одержав победу над другим клубом премьер-лиги – "Саугемптоном". "Горожане" добились победы над "святыми" со счетом 3:1.

К 57-й минуте "Сити" имел комфортное преимущество в счете после того, как гол забил Николас Отаменди, а еще два забитых мяча записал на свой счет Серхио Агуэро. Единственным ответом южан стал точный удар Джека Стивенса.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в одноматчевом противостоянии обыграли "Саутгемптон" и вышли в 1/4 финала Кубка лиги. Соперник "горожан" будет определен позже методом жеребьевки.

В остальных матчах были зафиксированы следующие результаты: "Бертон" – "Лестер" (1:3), "Эвертон" – "Уотфорд" (2:0), "Оксфорд Юнайтед" – "Сандерленд" (2:1).