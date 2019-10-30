В МВД появился список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия

В МВД РФ рассказали, что ведомство внесло 538 человек из разных городов страны в список болельщиков, которым запрещено посещать официальные спортивные мероприятия.

В это число входит 11 женщин, уточнил источник. В списке находятся люди от 18 до 45 лет, которые получили запрет по решению судов в 2017, 2018 и 2019 годах.

В основном запрет наложен до 2020 года, но некоторым запрещено посещать спортивные мероприятия до 2022 года, передает ТАСС.

В случае нарушения этого решения, лица, указанные в списке, будут привлечены к административной ответственности и наказанию в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 25 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.