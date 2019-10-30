2+2: Александр Овечкин обыграл "Торонто"

Соревновательный день в "регулярке" Национальной хоккейной лиги продолжился в Канаде, где "Торонто Мэйпл Лифз" принимал "Вашингтон Кэпиталз". Встреча завершилась победой "столичных" в овертайме со счетом 4:3. Победу своему клубу обеспечил Александр Овечкин.

Именно капитан и многолетний лидер "Вашингтона" поучаствовал во всех четырех заброшенных шайбах своей команды. Для начала Ови дважды выступал в роли ассистента Джона Карлссона, оформившего дубль.

А затем он принялся и сам забивать, поразив ворота "листьев" дважды. Первая его шайба была забита при счете 2:3 в пользу соперника, благодаря чему сет сравнялся, а матч был переведен в дополнительное время. А вторая его шайба как раз и стала победной — она была забита в овертайме.

Приняли участие в игре еще три россиянина: "столичные" Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Первый из них завершил матч без набранных очков, второй набрал один балл за ассист. Нападающий "Торонто" Илья Михеев завершил встречу безрезультативно.