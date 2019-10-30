Столкновение двух машин на северо-западе Москвы привело к возгоранию одной из них

В тоннеле на северо-западе Москвы произошло столкновение легкового и грузового автомобиля.

В результате Volkswagen Polo загорелся, передает ТАСС. В настоящее время открытое горение ликвидировано.

ДТП произошло на улице Народного ополчения. Движение транспорта затруднено — частично блокированы две полосы из трех.

О состоянии водителей не сообщается.