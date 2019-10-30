Комплекс "Булава" испытали на ракетоносце "Князь Владимир"

На новейшем ракетоносце "Князь Владимир" впервые провели испытания комплекса "Булава". Пуск был выполнен в Белом море.

Все прошло успешно, об этом сообщило Минобороны. Учебно-боевые блоки ракеты вовремя достигли полигона "Кура" на Камчатке.

Район был закрыт для других кораблей, этот режим обеспечили суда Северного флота, сообщает "Россия 24".

Подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" принадлежит к четвертому поколению семейства "Борей". Он был спущен на воду в 2017 году.