Радулов набрал четыре очка, "Даллас" отыгрался с 0:3 и обыграл "Миннесоту"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов стал ключевым хоккеистом матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесоты Уайлд". Поединок завершился со счетом 6:3 в пользу "звезд".

Примечательно, что "Миннесота" вела в счете 3:0 почти до завершения второго периода. Голы забивали Джейсон Цукер, Эрик Стаал и Райан Сутер. Однако за оставшийся один период с небольшим "Даллас" перевернул ход матча с ног на голову.

И Радулов стал автором решающих моментов игры.

Сначала он забил первую шайбу своей команды, затем ассистировал Роопе Хинцу, чем помог сократить отставание в счете до минимума. Позже, уже после гола Джо Павелски, 33-летний россиянин вывел свою команду вперед. А в заключительные 30 секунд встречи, опять-таки после гола партнера Тайлера Сегина, поставил точку в матче.

Для "Далласа" эта победа стала четвертой в предыдущих пяти встречах.