Овечкин скакнул на 12-е место в истории НХЛ по забитым голам

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин улучшил свою позицию в рейтинге самых забивающих хоккеистов Национальной хоккейной лиги. После матча с "Торонто Мэйпл Лифз" (4:3) капитан "столичных" поднялся на чистое 12-е место по данному показателю.

Овечкин повысил позиции в споре главных снайперов после того, как отправил в ворота "Мэйпл Лифз" две шайбы. После этого в активе Ови стало 669 шайб, благодаря чему он обогнал Люка Робитайла, в активе которого 668 голов.

Теперь ближайшим ориентиром Овечкина в данном рейтинге НХЛ является результат Теэму Селянне, имеющего в своем послужном списке 684 заброшенные шайбы. Лидером же лиги по данному показателю является легендарный Уэйн Гретцки (894).