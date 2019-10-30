Украинский журналист назвал жителей Донбасса "животными"

Новый скандал на украинском телевидении. Журналист Остап Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства.

В эфире местного канала он заявил, дескать, в детстве любил наблюдать за обитателями зверинцев, а сейчас перерос это увлечение, передает "Россия 24".

Отвечать за свои слова Дроздову тоже придется "по-взрослому" — коллеги обещают подать на него в суд. Причем подобные выпады в адрес соотечественников для Дроздова не в новинку. Ранее он назвал украинцев "нацией болванов", за то, что они, якобы, сидят у телевизоров, а книг не читают.