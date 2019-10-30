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30 октября 201907:55

Медведи терроризируют жителей Читы

Медведи терроризируют жителей Читы

В Чите жителей буквально терроризируют медведи. Один из них даже пробрался на торговую базу у главной площади города.

Там его обнаружили работники, поскольку сработали датчики движения. Охранники вызвали полицейских, и тем пришлось застрелить хищника, передает "Россия 24".

Теперь медведя должна забрать на исследование ветеринарная служба. В Забайкалье насчитывают около трех тысяч бурых медведей. Осенью они все чаще заходят в населенные пункты в поисках пищи.

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