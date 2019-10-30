Госдолг Украины приблизился к 83 миллиардам долларов

Рост на миллиард, вот только в минус. Минфин Украины заявил о новом скачке госдолга.

За месяц он приблизился к 83 миллиардам долларов. По данным министерства, с начала года сумма выросла почти на шесть процентов, это около четырех с половиной миллиардов долларов, передает "Россия 24".

Ранее в правительстве Украины обещали создать агентство, которое займется бюджетом и долгом, в частности. А в 2020 году собираются направить на погашение более 400 миллиардов гривен или 16 миллиардов долларов.