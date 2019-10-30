"Колокол памяти": на Колыме вспоминают жертв репрессий

В России вспоминают жертв политических репрессий. По всей стране проходят траурные мероприятия. В Магадане памятная акция прошла у знаменитого мемориала "Маска скорби". Колыма стала символом ГУЛАГа, регион был полностью построен и освоен силами заключенных.

За несколько десятилетий через колымские лагеря прошли более 870 тысяч человек. В память о них в Магадане проходит церемонии "Колокол памяти" и "Забвению не подлежат". Поучаствовать в них пришли жертвы политических репрессий, их дети и внуки и просто жители региона.



Церемонии традиционно проводят у мемориала Эрнста Неизвестного "Маска скорби". Здесь на сопке Крутой в сталинские времена находилась "транзитка" – перевалочный пункт, с которого этапы заключенных отправляли в исправительно-трудовые лагеря. По сути, именно с "транзитки" для каждого заключенного начиналась лагерная жизнь.

"Забрали дядьку, забрали дедова брата, забрали его дочь. И никто живой не вернулся. Это было в 41-м году", — рассказывает жительница Магадана Лилия Рахт.

"Я видела людей, которые действительно тут страдали, жили, видела культуру, которую они подняли здесь. У нас в Магадане культура поднялась фактически благодаря сосланным, репрессированным. Тут была интеллигенция", — говорит Виктория Фирсова.

"Магаданская земля не виновата в этом. Это земля чудесная. Здесь действительно люди становятся другими. К сожалению, тогда время такое было", — говорит Микаил Салимов.

Магаданская область полностью построена руками заключенных. Дороги, дома, начало добычи золота – всем занимались в "Севвостлаге". Холодную и малоизученную территорию осваивали при помощи дешевой рабочей силы.

"Наша колымская трасса, которую построили и по которой прошли тысячи заключенных, она живет, жила, и надеемся, будет жить. И, наверное, поэтому мы должны это помнить", — уверена Вера Смирнова, директор Музейного комплекса Магадана.

На церемонии памяти в Магадане звучат имена погибших в лагерях Колымы и музыка репрессированного композитора Всеволода Задерацкого.

"Гампер Оглы – турок, Гамзаев оглы – турок, Гамов Александр — русский, Гнатышев Виктор– русский…"

Стенд-ап Участники акции возлагаю цветы к монументу Маска скорби. И бьют в Колокол памяти в память обо всех репрессированных на Колыме.