Олег Знарок: хоккеисты "Спартака" тактически хорошо сыграли с "Йокеритом"

Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Олег Знарок поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским "Йокеритом" (4:2).

"Тяжелая игра для нас, особенно концовка. В первом периоде повели 2:0, а потом не очень хорошие ошибки были с нашей стороны, – приводит слова Знарка пресс-служба "Спартака". – Но ребята не упали духом и продолжали играть. Тактически хорошо сыграли. Бились. Все молодцы".

Напомним, "Спартак" одержал пятую победу кряду и с 28 очками занимает пятое место в Западной конференции, а "Йокерит" в ней же расположился на седьмой строчке, имея в активе на три очка меньше.