В Карелии спасатели обнаружили тело одного из пропавших рыбаков

Один из пропавших в Карелии рыбаков найден мертвым. Об этом сообщает ГТРК "Карелия" со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МЧС. Напомним, в Медвежьегорском районе республики пропали три человека. Их поисками в настоящий момент занимаются полицейские и спасатели.

"Поиски ведут специалисты Карельской республиканской поисково-спасательной службы и МВД. продавших всего трое, однин уже найден погибшим", — прокомментировал представитель ведомства.

Напомним, как рассказали в представители администрации Медвежьегорского района, в 27 октября в 10 километрах от берега Онежского озера был обнаружен катер без пассажиров.