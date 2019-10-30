Экономисты: государству выгодней оплачивать лекарства по рецепту, чем лечение больных

Государство должно оплачивать гражданам все лекарства, на которые им был выписан рецепт, считают эксперты.

В большинстве развитых стран обеспечение людей бесплатными рецептурными препаратами является неотъемлемой частью гарантий в области здравоохранения. Однако в России анализ структуры расходов на лекарственное обеспечение показывает, что доступность препаратов остается низкой, а население вынуждено оплачивать более половины всех расходов из личных средств.

Как следствие, многие россияне не могут позволить себе купить нужные лекарства и в итоге попадают в больницы, где их лечение обходится государству уже гораздо дороже.

"Комплексное решение накопившихся проблем в области лекарственного обеспечения на амбулаторном этапе лечения возможно только путем глубокого реформирования действующей системы", — указывается в статье научного сотрудника лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда ИНСАП РАНХиГС Николая Авксентьева и директора Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Владимира Назарова, опубликованной в "Мониторинге РАНХиГС".

По мнению экспертов, необходимо введение системы дифференцированных соплатежей для населения, при которой государство возмещало бы стоимость необходимы лекарств, а пациент оплачивал бы только разницу между фактической стоимостью конкретного торгового наименования и референтной ценой.

По расчетам экономистов, при условии софинансирования со стороны государства в размере 70% ежегодно на эти цели потребуется 430 миллиардов рублей, передает ТАСС.

Авторы инициативы уверены, что подобная система позволит снизить смертность, улучшить качество и доступность лечения, а также сократить срок лечения в больнице. Кроме того, сократится количество вызовов скорой помощи для госпитализации и лечения осложнений, возникающих после болезни.