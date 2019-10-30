"Сиэтл" переиграл "Лос-Анджелес" и вышел в финал плей-офф МЛС

В матче 1/2 финала плей-офф Major League Soccer (MLS) "Сиэтл Саундерс" на выезде обыграл команду "Лос-Анджелес" со счетом 3:1.

У победителей встречи дубль оформил Николас Лодейро (26-я, 64-я минуты) и единожды отличился Рауль Руидиас (22), а у хозяев поля единственный мяч забил Эдуард Атуэста (17).

Таким образом, "Сиэтл" во второй раз в истории стал чемпионом Западной конференции и вышел в финал лиги, где 10 ноября сыграет с победителем противостояния "Атланта" – "Торонто".