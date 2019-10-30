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30 октября 201910:56

Найден самый большой в истории гриб

leonoticias.com

В Испании найден гриб-гигант весом 68,8 килограмма — он стал самым большим в мире за всю историю наблюдений.

Обнаружил редкую находку миколог и специалист по приготовлению блюд из грибов Серджо Мартинес Валледор. Гигант прирос к нижней части дерева, в итоге вынести его из леса удалось, только распилив на две части. Помогали грибнику несколько человек, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Вид найденного гриба удалось определить не сразу. Вначале миколог решил, что это так называемый куриный гриб (Laetiporus sulphureus), напоминающий по вкусу куриное мясо. Однако после детального исследования находки специалисты пришли к выводу, что это гигантский мерипилус (Meripilus giganteus). Эти древесные грибы являются самыми крупными в мире. До этого вес самого крупного найденного мерипилуса составлял чуть больше 45 кг.

Теперь обладатель самого большого гриба в мире намерен сделать находку главным блюдом в своем ресторане.

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