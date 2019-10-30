Неисправный трамвай сбил двух человек у метро "Нагатинская"

Третий за месяц инцидент с трамваями произошел в Москве. 30 октября в 8:40 у метро "Нагатинская" вагон сбил двух человек, сообщает "Интерфакс".

По предварительной информации, у дома № 45 по Варшавскому шоссе производилась буксировка неисправного вагона, в ходе которой он отцепился от другого и произвольно поехал в сторону метро "Нагатинская", где в час пик очень много народу. Вагон сбил двух человек, которым понадобилась помощь медиков. Причины расцепки трамваев устанавливаются.

Это уже третье за месяц ЧП с московскими трамваями. Так, вечером 1 октября в Ростокинском проезде столкнулись попутные вагоны. Легкие травмы получили шесть человек, включая водителя. 8 октября в районе Ивантеевской улицы опять же произошло столкновение трамваев. В результате ДТП пассажир одного из них обратился за помощью к врачам.