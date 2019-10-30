Пара американцев устроили бойню на частной вечеринке в честь Хэллоуина

По меньшей мере три человека были убиты, еще девять получили ранения в результате стрельбы у частного дома в Калифорнии, сообщает CBS.

Выстрелы прогремели около 11 часов вечера вторника по местному времени в городе Лонг-Бич. По предварительным данным, двое злоумышленников в капюшонах незадолго до расправы обошли соседей с вопросом, по какому поводу в доме собралось столько народу и звучит музыка. Выяснив, что молодые люди собрались отмечать Хэллоуин, мужчины удалились, а спустя несколько минут вернулись и открыли огонь на поражение.

Жертвами нападавших стали три человека, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Выйти на след подозреваемых пока не удалось.