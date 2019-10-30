Российские военные развернули "Подсолнухи"

На Дальнем Востоке и Балтике заработали новейшие российские загоризонтные радиолокационные станции "Подсолнух". Ранее такую РЛС запустили на Каспийском море, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор московского НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров.

Судя по данным из открытых источников, "Подсолнух" предназначен для контроля территориальных вод и воздушного пространства. Так, например, крупный корабль водоизмещением свыше 5 тысяч тонн РЛС заметит за 300 километров, а самолет, который двигается на высоте 9 тысяч метров, — 450 километров. Одновременно станция способна сопровождать 200 кораблей и 100 летательных аппаратов.

Также Макаров рассказал, что готовится к постановке на вооружение новая загоризонтная РЛС "Контейнер". Первая станция уже проходит государственные испытания. До конца 2019 года ее должны передать военным. Всего будет построено 4 подобных радиолокационных системы. У них есть мертвая зона радиусом 900 километров, поэтому они будут располагаться в глубине России.

"Контейнер" может обнаружить любые воздушные цели, включая гиперзвуковые аппараты на расстоянии до 3 тысяч километров.

Отдельно глава НИИДАР упомянул о "Кроне". Это радиолокационный комплекс, который отвечает за контроль космического пространства и участвует в составлении каталога объектов на орбите Земли. Сейчас он проходит модернизацию, добавил Макаров.