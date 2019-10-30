Театральный Папанинский фестиваль проходит в Вязьме. Праздник для всех почитателей таланта великого артиста, а также поклонников театрального искусства традиционно проводится с 2013 года под покровительством областного департамента по культуре и туризму.

Вязьма — родина одного из самых любимых артистов всех поколений российских зрителей. В Открытом театральном фестивале, ставшем международным в 2017 году, принимают участие любительские коллективы из разных регионов страны, а также из Республики Беларусь. Почетный сопредседатель жюри — дочь Анатолия Папанова, актриса Елена.

Как рассказала зампредседателя комитета по культуре, спорту и туризму администрации МО "Вяземский район" Элеонора Решетникова, на этот раз организаторы не ограничатся показом спектаклей. В рамках фестиваля пройдет множество разнообразных мероприятий. Например, на улице города появится информационный щит "Вязьма театральная". Здесь можно будет узнать о том, как развивались театральные традиции в Вязьме. Также состоится открытие выставки, посвященной Анатолию Папанову. Около памятника артисту пройдет митинг.

Завершится форум самодеятельных театров 31 октября, сообщает ГТРК "Смоленск".