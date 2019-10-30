Суд заочно арестовал сбежавшего оппозиционера, бросившего бутылку в полицейского

Участника беспорядков в Москве Айдара Губайдулина заочно поместили под стражу на два месяца. Соответствующее решение вынес столичный Басманный суд, сообщает агентство РИА Новости.

Ранее Губайдулин был выпущен под подписку о невыезде. Однако 17 октября он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что покидает Россию, но не сказал, куда уезжает. После чего молодого человека объявили в международный розыск.

Напомним, правоохранительные органы подозревают 26-летнего программиста Айдара Губайдулина в участии в массовых беспорядках. По данным следствия, он бросил в сотрудников полиции бутылку.