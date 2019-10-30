Магний, кальций и железо: диетолог рассказала о пользе тыквы

80 процентам россиян нужно есть тыкву. Об этом News.ru рассказала диетолог Римма Мойсенко.

По ее словам, у большинства россиян наблюдается недостаток магния, которым очень богата тыква. Главная причина этого — злоупотребление фастфудом, алкоголем, жареной и жирной пищей. Другой причиной дефицита магния может быть хронический стресс. Гормоны стресса сжимают кровеносные сосуды, вызывая высвобождение магния в кровь для расслабления. При недостатке магния человек становится раздражительным, у него начинаются проблемы с суставами, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами.

Тыква поможет восполнить запас магния. Для этого достаточно одной порции в день — 200–300 граммов.

Также тыква – настоящий кладезь провитамина А, который делает кожу красивой и гладкой, зрение — острым, а иммунитет — крепким. Кроме того, тыква содержат витамины С, В1, В2, РР, Е. Она богата кальцием, железом, селеном, кобальтом.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова отмечает, что очень важно правильно приготовить тыкву. Самый удачный рецепт — суп-пюре со сливками или молоком. Молочные жиры, вступая в реакцию с витамином А, улучшают его усвояемость.